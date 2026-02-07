Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde "Kayseri İli Depremselliği" programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Öncel konuk olarak katıldı.

Vatandaşlardan WhatsApp aracılığı ile soru, görüş ve önerilerin alınarak yanıtlandığı programda konuşan Arın, Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinden bahsetti.

Arın, depremde hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını ifade etti.

Programda, Büyükşehir Belediyesinin 6 Şubat depremlerinde ve sonrasında kentte gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan sunum gösterildi.

Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ise konuk akademisyenlere Erciyes Dağı kitabını hediye etti.