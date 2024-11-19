Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri'de Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında Denetimli Serbestlik Hizmetleri alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, yükümlülerin eğitimine ve topluma kazandırılmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

NNYÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, protokolü imzaladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığının, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kentte aktif faaliyet gösteren üniversiteler arasında gerek yükümlülerin eğitilmesi, ıslah edilmesi, topluma kazandırılması, gerekse Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapmakta olan özellikle teknik personelin eğitilmesi, yetiştirilmesi ve işlerini daha iyi, daha bilinçli yapabilmeleri için iş birliği, yardımlaşma protokolü yapılmasını istediğini anımsattı.

Bu çerçevede kentte bulunan üniversitelerle irtibata geçtiklerini belirten Korkmaz, "Sağ olsun üniversitelerimiz bizim bu yaklaşımımıza olumlu cevap verdiler. Bugün de Nuh Naci Yazgan Üniversitemizin mütevelli heyeti ve rektörüyle bir araya geldik. İşbirliği protokolümüzü imzaladık. İnşallah bu protokol hayırlara vesile olacak. Her iki kurumun da toplumumuza hizmet etme noktasında güzellikleri, iyilikleri barındıracak, milletimiz kazanacak diye düşünüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Korkmaz, bu protokolü daha önce Kayseri Üniversitesi ile de imzaladıklarını, yarın da Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül üniversitesiyle imzalayacaklarını anlattı.

Rektör Özsoylu ise öneri gelir gelmez akademisyenlerle yaptıkları toplantıda, her birinden bu projeye katkı sağlayacak fikirler geldiğini söyledi.

Üniversite olarak devletin her zaman emrinde olduklarını aktaran Özsoylu, "Üniversite olarak da memnuniyetle bu tür sosyal sorumluluk projelerini yerine getirmeye azami gayret gösteriyoruz. Bundan önce yaklaşık 13-14 yıldan beri bu hizmetler yapılmış. İnşallah bundan sonraki süreçte de devam edecek. Büyük bir keyifle imzaladım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel projelere imza atacağız. Yükümlü arkadaşlarımızın topluma kazandırılması konusunda da hizmetimizi sunacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı

 Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış

 Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı

İmamoğlu'nun yargılandığı davanın savcısı duruşmaya bir gün kala rapor aldı
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Umman Irak CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Umman Irak maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 19 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? Bahar 25. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BAE Katar CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BAE Katar maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! Bir Gece Masalı 12. bölüm full HD tek parça izleme linki 19 Kasım Salı! İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Kasım Küçükçekmece, Sultanbeyli, Sarıyer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 13. bölüm fragmanı izleme link var mı? Milli Takım A Ligi'ne nasıl yükselir (İHTİMALLER)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.