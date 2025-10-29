Haberler

Kayseri'de Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu Düzenlendi

Güncelleme:
Kayseri Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla muhteşem bir resepsiyon düzenledi. Vali Gökmen Çiçek'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte Türk milletinin tarihine vurgu yapıldı. Programda halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi de yer aldı.

Kayseri Valiliğince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in ev sahipliği yaptığı resepsiyon kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih sahnesine yeni çıkan bir millet olmadığını söyledi.

Türk milletinin bedeller ödeyerek bin yıldır Anadolu coğrafyasında bulunduğunu vurgulayan Çiçek, "Biz bu coğrafyada Metehan'ın disiplini, Sultan Alparslan'ın cesareti, Fatih'in inancı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla dimdik ayaktayız." dedi.

Çiçek, Türk milletinin tarih boyunca çok büyük zaferler yaşadığını ve 3 kıtaya hükmettiğini kaydetti.

Türk milletinin sonsuza kadar Anadolu'yu yurt olarak koruyacağının altını çizen Çiçek, şunları kaydetti:

"Hükmümüz altında onlarca etnik grup, onlarca din, onlarca dil vardı. Ama ecdadımız bize, tarihimizde hiçbir zaman utanacağımız, yüzümüzün kızaracağı en ufak bir kara leke bırakmadı. Biz katliam, soykırım bilmeden merhametle kurulmuş bir medeniyetiz. Ama dünyanın şimdiki halini görüyoruz. Dünyanın gözü önünde, hiç utanmadan, hiç sıkılmadan soykırım yapanlar, kandan ve gözyaşından beslenenler var. Bu utanmazlar, küstahça milletimize tehditler ve iftiralar savuruyorlar. Şunu unutmasınlar. Bu milletin çelik iradesi, her zaman dimdik ayaktadır. Biz bu coğrafyaya diz çökmek için gelmedik. Dimdik ayakta durmak için yemin ettik."

Konuşmanın ardından Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibi tarafından zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencileri tarafından da müzik dinletisi sunuldu.

Protokol üyelerinin pasta kesiminin ardından sona eren programda katılımcılar Türk bayrağı taşıdı.

Resepsiyona Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
