Kayseri'de Çoban Köpeği Saldırısında Yaşamını Yitiren Kadın Defnedildi
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde çoban köpeğinin saldırısına uğrayan 60 yaşındaki Fatma Hançer, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili çoban tutuklandı, köpeğin sahibi serbest kaldı.
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kayapınar Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan Fatma Hançer (60), mahallede dolaşırken çoban köpeğinin saldırısına uğradı.
Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Hançer, 18 Eylül'de yaşamını yitirdi.
Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Hançer'in cenazesi, dün mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu çoban Y.A. tutuklandı. Köpeğin sahibi olduğu öğrenilen muhtar M.C. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel