Kayseri'de Çoban Köpeği Saldırısında Yaşamını Yitiren Kadın Defnedildi

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde sahipli çoban köpeğinin saldırdığı kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kayapınar Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan Fatma Hançer (60), mahallede dolaşırken çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Hançer, 18 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Hançer'in cenazesi, dün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu çoban Y.A. tutuklandı. Köpeğin sahibi olduğu öğrenilen muhtar M.C. ise serbest bırakıldı.