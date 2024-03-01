Kayseri'de çoban köpeği saldırısı: 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sahipli çoban köpeğinin saldırması sonucu başından ve kolundan yaralanan 7 yaşındaki çocuk, tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, Y.A, 2183. Sokak'ta bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğu köpeğin saldırısından çevredekiler kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi.

Başından ve kolundan yaralanan Y.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYDİ ekipleri, köpeği barınağa götürmek üzere teslim aldı.

Öte yandan çoban köpeğinin sahibi A.H, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.