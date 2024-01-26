Kayseri'de Cip Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

KAYSERİ'de Muhammet Ali M. cip ile trafikte seyir halindeyken, Mehmet Akif B.'nin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Belsin 19 Mayıs Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Ali M., yönetimindeki 38 AJC 476 plakalı cip ile trafikte seyir halindeyken, Mehmet Akif B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Muhammet Ali M., tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Muhammet Ali M., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisi Mehmet Akif B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.