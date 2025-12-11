Haberler

Komşusunun kızına cinsel istismar sanığına 11 yıl hapis

Kayseri'de komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan K.Y., 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suçun 'sarkıntılık' kapsamında kalmasına rağmen ağırlıklı ceza verdi.

KAYSERİ'de komşusunun kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan K.Y., 2 farklı suçtan toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kentte, geçen 29 Nisan'da meydana gelen olayda, iddiaya göre K.Y., komşusunun kızına çıkmaz sokakta cinsel istismarda bulundu. Bu sırada sokaktan geçen başka bir mahallelinin durumu görmesinin ardından yapılan şikayet sonrası soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık K.Y. ile mağdur kızın anne ve babası hazır bulundu. Suçsuz olduğunu söyleyen K.Y., cinsel istismarda bulunmadığını öne sürerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık K.Y.'nin eyleminin 'sarkıntılık' kapsamında kaldığı gerekçesiyle bu suçtan 5 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanık hakkında 2 suçtan da 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

