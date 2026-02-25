Haberler

Kayseri'de çığda arama kurtarma tatbikatı düzenlendi

Kayseri'de çığda arama kurtarma tatbikatı düzenlendi
Güncelleme:
AFAD tarafından Kayseri'de düzenlenen çığda arama kurtarma tatbikatı, olası afet durumlarında görev alacak ekiplerin iletişim ve koordinasyonunu artırmayı hedefliyor. Tatbikat, çığ altında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması senaryosu ile gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ) Kayseri'de çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler, yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda, yüksek kar örtüsüne sahip ve çığ tehlikesi bulunan illerde, "olmadan önle ve risk azaltma" anlayışı doğrultusunda çığ tehlikesine karşı eğitim ve tatbikatlar düzenleniyor.

Olası afet ve acil durumlarda görev alacak ekipler arasında iletişim ve koordinasyonu pekiştirmek, ekipler arasında birlikte çalışma kültürünü yaygınlaştırmak, hızlı ve etkin müdahaleyi sağlamak ve meydana gelen afetlerde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerine getirilmesi gereken görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmek amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kayseri'de gerçekleştirilen tatbikat senaryosuna göre, 10 kişilik yürüyüş grubu ve 3 kişilik avcı grubunun iki farklı noktada mahsur kaldıkları ihbarı alınıp, 7 kişinin çığ bölgesinin dışında, 3 kişinin çığ altında kaldığı varsayıldı.

Senaryo gereği, çığ altında kalan vatandaşlardan, 1 kişi köpekli arama timi tarafından, 1 kişi Life Sign Beep (Yaşam Sinyali) cihazlı arama ekibi tarafından, 1 kişi çığ sondası ile arama sonucunda yeri tespit edilip kurtarılarak, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevkleri sağlandı. 3 kişilik avcı grubunun mahsur kaldığı alana da kar motorları ile arama kurtarma ekipleri sevk edilerek arama kurtarma faaliyeti icra edildi.

Tatbikata, Afad, Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK) UMKE, İtfaiye, Türk Kızılayı, ANDA, GÖKBÖRÜ, İHH, YESEVİ, TURKUAZ, TÜRK TELEKOM, KARAKURT (Karayolları Arama Kurtarma) ekipleri ve AFAD Gönüllülerinden 130 personel katıldı.

