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Kayseri'de Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı

Kayseri'de Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
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Kayseri'de 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü kapsamında Bünyan Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen etkinlikte zeybek gösterisi, konser ve futbol turnuvası ödülleri yer aldı. Programa başsavcı, adalet komisyonu başkanı ve çok sayıda personel katıldı.

Kayseri'de, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliklerle kutlandı.

Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde düzenlenen programda, infaz ve koruma memurlarından oluşan ekip zeybek oynadı.

Etkinlikte, Kayseri Adliyesi personellerinden oluşan Resen Ritim Topluluğu ve Kayseri Denetimli Serbestlik personelleri tarafından konser verilirken, futbol turnuvasında dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz ile ceza infaz personelleri ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
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