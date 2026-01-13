Haberler

Kayseri'de cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi, 22 kişi yaralandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mehmet Şirin'in kullandığı ve İstanbul'dan Malatya'ya gittiği öğrenilen 34 FLS 040 plakalı midibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Karahalka mevkisinde devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3'ü ağır 22 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Midibüstekilerin, Malatya'ya bir yakınlarının cenazesini defnetmek üzere gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
