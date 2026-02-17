Kayseri'de apartmana 'büyü' iddiasına 2 gözaltı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde bir apartman girişi ve koridorlarına toz ve sıvı benzeri maddeler sürerek 'büyü yaptıkları' şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 4 gün önce Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Bina girişinde ve koridorlarında sıvı ve toz benzeri maddeleri gören apartman sakinleri şüphe üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan kontrollerde biri kadın iki kişinin yanlarındaki bir maddeyi toz şeklinde etrafa saçtıkları belirlendi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphelilerin E.A. (16) ve H.D. (17) isimli suça sürüklenen çocuklar oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, iki şüphelinin bina güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde yanlarındaki sıvı ve toz benzeri maddeleri bina girişine sürdükleri ve yere döktükleri görüldü.

Haber: Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı