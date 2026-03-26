Kayseri'de boğazına yiyecek kaçan 1,5 yaşındaki bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesindeki bir restoranda boğazına yiyecek kaçan 1,5 yaşındaki bebek, işletme sahibinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Akşam yemeği için dün ilçede bulunan bir restorana giden bir ailenin 1,5 yaşındaki bebeğinin boğazına yiyecek kaçtı.

O sırada mama sandalyesindeki bebeğin nefes almakta zorlandığını fark eden işletme sahibi Serkan Kahraman, Heimlich manevrasıyla bebeğin boğazına kaçan yiyeceği çıkardı.

Heimlich manevrası uygulanan anlar, restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İşletme sahibi Kahraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde işletmeye girdiği sırada olayın yaşandığını söyledi.

Bebeğin annesinin panikle çocuğun sırtına vurduğunu gördüğünü belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Daha önce ilk yardım kursu aldığım için Heimlich manevrasını orada öğrenmiştim. Bebeği, oturduğu yerden kaldırarak sırtına vurmaya başladım. Yediği madde çıkmayınca biraz daha eğimle manevrayı devam ettirdim. Bebek rahatladıktan sonra ağlamaya başladı. Babasına teslim ettim ve içeriye doğru devam ettim. Öncelikle aileye geçmiş olsun diyorum. Olay esnasında onlar da çok sakin davrandılar. Bağırış, çağırış falan yaşanmadı. Aile de olayın şaşkınlığını yaşıyordu o esnada. Sonrasında teşekkür ettiler. Biz de onları misafir edip biraz konuştuk."