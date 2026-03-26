Kayseri'de boğazına yiyecek kaçan 1,5 yaşındaki bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kayseri'de boğazına yiyecek kaçan 1,5 yaşındaki bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Güncelleme:
Kayseri'nin Talas ilçesinde bir restoranda 1,5 yaşındaki bebek, boğazına yiyecek kaçması sonucu Heimlich manevrası ile kurtarıldı. İşletme sahibi, bebeği hızla kurtararak aileye yardım etti.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesindeki bir restoranda boğazına yiyecek kaçan 1,5 yaşındaki bebek, işletme sahibinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

Akşam yemeği için dün ilçede bulunan bir restorana giden bir ailenin 1,5 yaşındaki bebeğinin boğazına yiyecek kaçtı.

O sırada mama sandalyesindeki bebeğin nefes almakta zorlandığını fark eden işletme sahibi Serkan Kahraman, Heimlich manevrasıyla bebeğin boğazına kaçan yiyeceği çıkardı.

Heimlich manevrası uygulanan anlar, restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İşletme sahibi Kahraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde işletmeye girdiği sırada olayın yaşandığını söyledi.

Bebeğin annesinin panikle çocuğun sırtına vurduğunu gördüğünü belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Daha önce ilk yardım kursu aldığım için Heimlich manevrasını orada öğrenmiştim. Bebeği, oturduğu yerden kaldırarak sırtına vurmaya başladım. Yediği madde çıkmayınca biraz daha eğimle manevrayı devam ettirdim. Bebek rahatladıktan sonra ağlamaya başladı. Babasına teslim ettim ve içeriye doğru devam ettim. Öncelikle aileye geçmiş olsun diyorum. Olay esnasında onlar da çok sakin davrandılar. Bağırış, çağırış falan yaşanmadı. Aile de olayın şaşkınlığını yaşıyordu o esnada. Sonrasında teşekkür ettiler. Biz de onları misafir edip biraz konuştuk."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Gaziantep'te 5 çocuk babasını öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sokak ortasında öldürülmüştü! İddia mide bulandırıcı
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

İBB davasına sahte basın kartıyla giren şüpheli tutuklandı! Kimliği şoke etti

İBB davasına giren sahte gazeteci tutuklandı! Gerçek kimliği şoke etti
Demet Akalın'ın 'Sen bir eve gel lan' dediği eşi podyuma çıktı

Demet'in "Sen bir eve gel lan" dediği eşi podyuma çıktı
Gaziantep'te 5 çocuk babasını öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

Sokak ortasında öldürülmüştü! İddia mide bulandırıcı
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

Kalemi kırıldı!

Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş

Düğün sonrası evlerinde baş başa kalmak isteyen gelin ve damada soğuk duş