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Kayseri'de su kanalına düşen çocuk kurtarıldı

Kayseri'de su kanalına düşen çocuk kurtarıldı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet sürerken dengesini kaybedip su tahliye kanalına düşen 10 yaşındaki çocuk, AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bisiklet sürerken dengesini kaybedip su kanalına düşen çocuk ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzioğlu Mahallesi'nde bisiklet süren 10 yaşındaki Y.Ç. dinlenmek için durmaya çalışırken dengesini kaybedip su tahliye kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanaldan çıkarılan çocuk, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
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