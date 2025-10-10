Kayseri'de Birdal Cami İnşaatı İncelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde yapımı devam eden Birdal Cami inşaatını inceleyerek proje hakkında yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekipten bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Muhittin Birdal iş birliğinde yapımı sürdürülen ve inşaatında sona yaklaşılan camide incelemelerde bulundu.

Çevre düzenlemesinin ardından caminin ibadete açılacağını bildiren Büyükkılıç, emeği geçen tüm ekibe ve yüklenici firma yetkililerine, desteğini esirgemeyen Ayata Vakfı'na da teşekkür etti.

İnceleme gezisine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan da katıldı.

Yaklaşık 35 milyon TL'lik yatırım maliyetiyle hayata geçirilen proje kapsamında, toplam 840 metrekarelik inşaat alanına sahip cami, 560 metrekare zemin kat ve 220 metrekare birinci kat olmak üzere iki kattan oluşuyor. 632 kişi kapasiteli olarak planlanan camide ayrıca bir okuma salonu ve 60 metrekarelik şadırvan yer alıyor.