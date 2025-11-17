Haberler

Kayseri'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Danişment Gazi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ikamet eden Nimet T. (54) evin banyosunda ailesi tarafından yerde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, Nimet T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
