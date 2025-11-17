Kayseri'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ikamet eden 54 yaşındaki Nimet T., ailesi tarafından evinin banyosunda hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nimet T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Danişment Gazi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde ikamet eden Nimet T. (54) evin banyosunda ailesi tarafından yerde hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler, Nimet T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel