Akraba kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Selçuklu Mahallesi Bölükbaşı Caddesi'nde akraba oldukları öğrenilen F.K. ile S.K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.K. bıçakla akrabası F.K'yi karnından yaraladı.

Ağır yaralanan F.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA