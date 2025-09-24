Haberler

Kayseri'de bir evden ziynet eşyası ve köpek çalan şüpheli yakalandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir evden ziynet eşyası ve "paşa" isimli köpeği çalan şüpheli gözaltına alındı.

İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İldem Yavuz Selim Mahallesi'nde bir ikametten ziynet eşyası ve evdeki köpeğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı incelemede kimliğini tespit ettiği şüpheli A.C'yi (40) saklandığı adreste yakaladı.

İkamette yapılan aramada "paşa" isimli köpek bulundu.

Polis, köpeği sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
