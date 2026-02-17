Haberler

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Kayseri'de cadde üzerinde tartışma çıkan Y.K., bıçaklı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAYSERİ'de Y.K., cadde üzerinde tartıştığı kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu vücuduna aldığı darbelerle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çoruh Caddesi'nde meydana geldi. Y.K. ile kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanasına yönelik çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

