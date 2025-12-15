Haberler

Kayseri'de hırdavatçı, sokakta gördüğü 3 kişiyi bıçakladı

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir hırdavatçı, sokakta rastladığı 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılardan birinin durumu ağırken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hırdavatçı Erhan D., sokakta gördüğü 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hırdavatçı Erhan D., sokakta gördüğü Murat P., İsmail G. ve Adil T.'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçaklayıp, çevredeki bir kahvehaneye saklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Murat P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Erhan D.'yi kahvehanede yakaladı. Gözaltına alınan Erhan D., polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

