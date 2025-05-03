Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Eşi Yaralandı, Zanlı Kaçtı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Eşi Yaralandı, Zanlı Kaçtı
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde, ayrı yaşayan Kadir C. eşi M.C.'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası zanlı kaçarken, yaralı kadının tedavisi hastanede devam ediyor. Jandarma, Kadir C.'yi yakalamak için çalışmalarına başladı.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde Kadir C., yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi M.C.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir C. ile yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi M.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir C., eşi M.C.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisi sürerken, Kadir C.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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