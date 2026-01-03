Haberler

Kayseri'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Kayseri'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda çıkan tartışma sonucu Ali Kemal Kalkan, arkadaşı Şaban T. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve saldırgan gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda Ali Kemal Kalkan (53) ile Şaban T. (52) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şaban T. arkadaşını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kalkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şaban T'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Trump milyon dolarlık çip anlaşmasından çekilme emri verdi

Trump milyon dolarlık anlaşmadan çekilme emri verdi