Kayseri'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanda çıkan tartışma sonucu Ali Kemal Kalkan, arkadaşı Şaban T. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve saldırgan gözaltına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda Ali Kemal Kalkan (53) ile Şaban T. (52) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şaban T. arkadaşını bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kalkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şaban T'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel