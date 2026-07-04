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Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

F.C.K, Battalgazi Bulvarı'nda karşılaştığı R.O. ile öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine F.C.K, üzerinde taşıdığı bıçakla R.O'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan R.O, daha sonra ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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