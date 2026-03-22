Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zümrüt Mahallesi 3860 Sokak'taki bir apartmanda M.M. ile B.Ş. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda B.Ş, bıçak darbeleri ve başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.