Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Yabancı uyruklu A.H. ile E.C. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşerek kanlı bir olaya neden oldu. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve durumunun ciddi olduğu bildirildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başladı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Yenişehir Mahallesi Aşikar Sokak'ta yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.H. ile E.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.C, yanındaki bıçakla A.H'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel