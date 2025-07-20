Kayseri'de Bıçaklanarak Öldürülen Şevki Tanrıkulu Toprağa Verildi

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Kayseri'de komşusu tarafından camide bıçaklanarak öldürülen Şevki Tanrıkulu, cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Cinayet şüphelisi Yasin Ş. adliyeye sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de daha önce tartıştığı komşusu Yasin Ş. tarafından camide namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen Şevki Tanrıkulu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Hulusi Akar Camii'nde Tanrıkulu için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Tanrıkulu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Şevki Tanrıkulu, şehir mezarlığında toprağa verildi. Şevki Tanrıkulu'nun 30 yıl önce tek çocuğu olan Mehmet'i bahçe duvarının üzerine devrilmesi sonucu 12 yaşında kaybettiği öğrenildi.

Cinayet şüphelisi Yasin Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HABER: Olcay Düzgün - Kayseri,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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