Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de balık tutmaya giden bir kişi boğuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Yamula Barajı'na balık tutmaya giden Salih A., suya girerken boğuldu. İki arkadaşı ise kurtarıldı.

KAYSERİ'de, 2 arkadaşıyla birlikte Yamula Barajı'na balık tutmaya giden ve suya giren Salih A. (34), boğuldu. Bataklıkta mahsur kalan iki arkadaşını ise ekipler kurtardı.

?Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hırka Mahallesi Yamula Baraj Gölü'nde meydana geldi. Salih A., İsmail A. ve Mehmet Emin S., balık tutmak için gölün kıyısından adacığa geçti. Havanın kararması üzerine kıyıya geri dönmek için suya giren 3 arkadaştan Salih A., dengesini kaybederek düştü. Arkadaşlarını kurtarmaya çalışan Mehmet Emin S. ile İsmail A. ise bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Salih A., bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Mehmet Emin S.'yi ve İsmail A.'yı mahsur kaldığı yerden kurtarırken, Salih A.'nın bulunması için çalışma başlattı. Su altı dalgıçları ile baraj gölünde arama yapan ekipler, 3 saat sonra Salih A.'nın cansız bedenine ulaştı. Salih A., otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. İsmail A. ve Mehmet Emin S., sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yamula Barajı Acil Durum Olaylar Kayseri Güncel Yaşam Kaza

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

4 askerimiz şehit düştü

 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

Amcanın telefonundaki sır yazışmalar geri gelecek
Kahreden detay! 'Narin'in Elifba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı'

"Elifba'sı, çantası, terlikleri çuvaldaydı"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
8 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 8 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 8 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kostic kimdir? Kostic kaş yaşında, mevkisi ne? Doğan Kızılateş kimdir? Şehit Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş kaç yaşında, memleketi neresi? Orhan Burak Büyükçaylı kimdir? Şehit Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı kaç yaşında, memleketi neresi? Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek Osmanlı padişahı kimdir? Mehmet Aykanat kimdir? Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat kaç yaşında, memleketi neresi? Narin otopsi sonucu ne? Narin nasıl öldürülmüş?
title