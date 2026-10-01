Haberler

Kayseri'de babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ev hapsi istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Melikgazi'de babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın duruşması ertelendi. Hakkında akıl sağlığı yerinde raporu bulunan sanık, olağanüstü güçlerin yönlendirdiğini öne sürüp ev hapsi istedi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.A.E, tutuksuz müşteki sanık N.E. ve sanık avukatı katıldı. Diğer tutuksuz sanık Y.D. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair adli tıp raporunun geldiğini belirtti.

Sanık F.A.E, savunmasında babasıyla dini konularda tartıştığını anlattı.

Olağanüstü bazı güçlerin kendisini yönlendirdiğini savunan F.A.E, bu kapsamda babasını öldürmek için talimat aldığını iddia etti.

Akıl sağlığının yerinde olmadığını ifade eden F.A.E, uzun süredir cezaevinde olduğunu belirtti ve hakkında ev hapsi uygulanmasını istedi.

Müşteki sanık N.E. de oğlunun karıncayı bile incitmeyeceğini, olayı aklı başında gerçekleştirmediğini savundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde 18 Kasım 2025'te Hayrullah E. ile oğlu F.A.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgada bıçakla yaralanan baba hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan zanlı F.A.E. polis ekiplerince Kocasinan ilçesindeki bir işletmenin çatısında yakalanmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun

Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Mekke Paktı Türkiye’yi savaşa sokar mı? Ali Şahin’den net yanıt

Atılan imza Türkiye’yi savaşa sokar mı? "Biri saldırıya uğrarsa..."

Fenerbahçe'ye FIFA'dan beklenen müjdeli haber geldi

Günlerdir beklenen müjdeli haber geldi!
Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım

Meriç Keskin'den ağabeyine yürek burkan veda: Yanını ayırttım
AK Partili Şaban Çopuroğlu: Yeni anayasa gündemin ilk sırasında

AK Partili Çopuroğlu: Yeni dönemde gündemin ilk maddesi olacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yerine yeni atama

AK Parti'de Fatma Betül Sayan Kaya'nın yeri doldu