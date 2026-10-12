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Kayseri'de B.C., akrabası M.A.'yı bıçakladıktan sonra kaçarken otobüse çarptı

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Kayseri'de B.C., akrabası M.A.'yı bıçakladıktan sonra kaçarken otobüse çarptı
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Kayseri Kocasinan'da B.C. ile akrabası M.A. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü, B.C. M.A.'yı bacağından bıçakladı. Kaçarken hafif ticari aracıyla özel halk otobüsüne çarpan B.C. ile M.A. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de tartıştığı akrabası M.A.'yı bacağından bıçaklayan B.C. kaçarken aracıyla özel halk otobüsüne çarptı. Kavgada yaralanan M.A. ile B.C., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.C. ile akrabası M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. B.C. kavga sırasında M.A.'yı bacağından bıçakla yaraladı.

Olayın ardından B.C., 06 BPZ 876 plakalı hafif ticari aracına binerek kaçmak istedi. Ancak şüpheli, manevra yaptığı sırada cadde üzerinde seyir halinde olan 38 AB 299 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Her iki araçta da hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada bıçakla yaralanan M.A. ile darp sonucu yaralanan B.C. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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