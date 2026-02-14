Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'nin Develi ilçesinde A.Y.İ. yönetimindeki otomobil, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
A.Y.İ. yönetimindeki 51 AR 859 plakalı otomobil, Kayseri-Develi kara yolunda aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel