Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde A.Y.İ. yönetimindeki otomobil, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

A.Y.İ. yönetimindeki 51 AR 859 plakalı otomobil, Kayseri-Develi kara yolunda aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
