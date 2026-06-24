Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis istemi

KAYSERİ'de, tartıştığı arkadaşı Ali Kemal Kalkan'ı (53) bıçaklayarak öldüren Şaban Taşkın'ın (52), tutuklu yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıklayarak sanığın, müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Duruşma, sanık avukatının süre istemesi üzerine ertelendi.

Olay, 3 Ocak'ta, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şaban Taşkın ile Ali Kemal Kalkan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Taşkın, Kalkan'ı bıçaklayarak öldürdü. Ali Kemal Kalkan, toprağa verilirken, gözaltına alınan Şaban Taşkın çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Şaban Taşkın hakkında, 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Şaban Taşkın ile ölen Kalkan'ın şikayetçi eşi hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve Ali Kemal Kalkan ile olay tarihinde uyuşturucu kullandıklarını anlatan sanık Taşkın, "Birlikte uyuşturucu kullanıyorduk. İçine bir şey attı. 'Bu yaptığın kaç oldu. Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun' dedim. O da 'İç lan' diyerek küfretti. Kavga ettik. Bıçağını fark ettim. Kolundan tuttum. 'Delirdin mi? Bırak şu bıçağı' dedim. Sonra daha ağır küfürler etti. Canavarlaşmış gibi ağzından köpükler çıkıyordu. Onu zapt edemiyordum. Yüzüme tükürdü. Yatağın altındaki bıçağım aklıma geldi. Tekme attım. Nefesi kesildi. O da bana tekme attı. 'Bıçağı bırak' diyerek ayağına doğru salladım. Değdi mi bilmiyorum. Tekrar bıçağı salladım bu kez bacağına girdiğini gördüm. Can havliyle koluma yapıştı. Bıçağı bırakmasını istedim. Bıçağı kasığına doğru ittim" diye konuştu.

'KABUS OLSUN'

Olay sonrası şuurunu kaybettiğini de öne süren sanık Taşkın, "Sesi kesildi. Kollarını yana bıraktı. Şuurumu kaybettim. Ayağımın altında aşırı kan biriktiğini gördüm. 'Ne olur bu kabus olsun' diyerek yalvardım. Ellerim ve bacaklarım titredi. Bu şekilde bir felaket yaşandığı için çok pişmanım" ifadelerini kullandı. Ölen Kalkan'ın eşi G.T. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ömür boyu içeriden çıkmasın istiyorum" dedi.

Duruşma savcısı, mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, verdiği ara karar ile sanık Taşkın'ın tutukluluk halinin devamına hükmedip, avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı