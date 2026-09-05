Kayseri'de Ambulans-Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
B.Y. idaresindeki 38 AGB 020 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 ACL 417 plakalı hasta taşıyan ambulans Kocasinan Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yol kenarındaki trafik levhalarına çarparak kaldırıma çıktı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile 3 ambulans personeli ve araçtaki 2 hasta yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.