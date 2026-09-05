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Kayseri'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kayseri'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile içinde 2 hastanın bulunduğu ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile içinde 2 hastanın bulunduğu ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. B.Y yönetimindeki 38 AGB 020 plakalı otomobil ile içinde 2 hasta bulunan M.M. idaresindeki 38 ACL 417 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Savrulan ambulans, trafik levhalarına çarparak refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve ambulanstaki 3 sağlık personeli ile 2 hasta, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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