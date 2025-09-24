Kayseri'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi İçin Toplantı Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilecek Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin işletme süreciyle ilgili toplantı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğindeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu katıldı.

Toplantıda, 30 milyon TL yatırım maliyetli projenin inşaat çalışmaları, hizmet kapsamı ve sunulacak destekler ele alındı.

Üç ana bölümden oluşan yapı, yaşam alanları, atölyeler, yemek salonları, çok amaçlı odalar, mutfak, banyo, mescit ve yönetim ofisleriyle donatılıyor. Ayrıca konferans salonu ve hasta yakınları için sosyal destek alanları da projeye dahil edildi.

Hastalığı ileri düzeyde olmayan bireylerin gündüz saatlerinde bakım alabileceği merkezde, sosyal etkileşimi arttıracak aktiviteler, bilişsel egzersizler ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar yer alacak.

Aynı zamanda hasta yakınlarına yönelik eğitim, seminer ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de sunularak Alzheimer farkındalığı oluşturulması hedefleniyor.

Etüt ve Projeler Daire Başkanı Baltacı, toplam 3 bin metrekarelik alanda yükselen yapının teknik ve fonksiyonel detaylarına ilişkin bilgi verdi. Baltacı merkezin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.