Kazada ölen tıp öğrencisi Yaren'in cenazesine, arkadaşları beyaz önlükle katıldı

KAYSERİ'de kullandığı motosikletin alkollü olduğu belirtilen sürücünün otomobiliyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan (22), toprağa verildi. Arkadaşları, Mercan'ın cenazesine beyaz önlükleriyle katıldı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. K.E. yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Yaren Mercan, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, tedaviye alındığı hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.E., polis merkezine götürüldü. Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirtildi.

TABUTUNUN ÜZERİNE BEYAZ ÖNLÜK KONULDU

Yaren Mercan'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Yaren Mercan'ın üniversiteden arkadaşları da cenazeye beyaz önlükleriyle katıldı. Cenazede Mercan'ın ailesi ve arkadaşları göz yaşı döktü. Yaren Mercan, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

