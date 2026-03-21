Kazada ölen tıp öğrencisi Yaren'in cenazesine, arkadaşları beyaz önlükle katıldı
KAYSERİ'de kullandığı motosikletin alkollü olduğu belirtilen sürücünün otomobiliyle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan (22), toprağa verildi. Arkadaşları, Mercan'ın cenazesine beyaz önlükleriyle katıldı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. K.E. yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü Yaren Mercan, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mercan, tedaviye alındığı hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.E., polis merkezine götürüldü. Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirtildi.

TABUTUNUN ÜZERİNE BEYAZ ÖNLÜK KONULDU

Yaren Mercan'ın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Yaren Mercan'ın üniversiteden arkadaşları da cenazeye beyaz önlükleriyle katıldı. Cenazede Mercan'ın ailesi ve arkadaşları göz yaşı döktü. Yaren Mercan, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Kim Jong-Un'a karşı 0,07'lik oyu kimler verdi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Yeniden lider seçilen Kim'e 0,07'lik karşı oyu kim verdi?
Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde

Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Bayramı kana bulayan kavga! Ölenlerden 2'si baba ve uzman erbaş oğluymuş

Bayramı kana bulayan kavgada yürekleri dağlayan detay
Boyu ayrı yaşı ayrı olay! 2.03'lük rakibi yanında cüce gibi kalıyor

Kısa olanın boyunu öğrenince hayret edeceksiniz
Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde

Biri 110, biri 106 yaşında! Uzun yaşamın sırrı bu besinde
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu

Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Yerdeki not sır perdesini araladı
Galatasaray'a bayram piyangosu! Kasa ağzına kadar dolacak

Süper Lig devine bayram piyangosu! Kasa ağzına kadar dolacak