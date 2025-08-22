Kayseri'de Ali Erkara Cami Açıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yapımı tamamlanan Ali Erkara Cami'nin açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erenköy Mahallesi'ndeki caminin açılışı için tören düzenlendi.

Burada konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, camilerin sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda mahalle halkını bir araya getiren önemli buluşma noktaları olduğunu belirtti.

Gençlerin ve kadınların da camilere sık gelmelerini önemsediklerini anlatan Palancıoğlu, "Bu camimizde özel bir durum söz konusu. Caminin girişinde kadınlar için ayrı erkekler için ayrı olmak üzere 2 sosyal alanımız var. Her birinde 80-100 kişi oturup sohbet edebilir. Üniversiteye yakın bir yer burası. Gençlerin yoğun olduğu bir bölge. Burada imamlarımıza, müftülerimize güzel bir uygulama alanı çıktı. Gençlerimizle burada bir araya gelebilirler." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerle ele ele vererek güzel hizmetler gerçekleştirdiklerini dile getiren Palancıoğlu, hayırsever Ali Erkara ve ailesine teşekkür etti.

Hayırsever Ali Erkara ise cami yaptırma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Törende AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu ile Vali Gökmen Çiçek de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından caminin açılışı yapıldı.