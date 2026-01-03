Haberler

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yemliha Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ç. ile S.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Ç, S.B. ile yanında bulunan M.B'ye silahla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde S.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.B. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
