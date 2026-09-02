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Kayseri'de Akraba Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Kayseri'de Akraba Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akraba olan S.K. ile F.K. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. F.K. bıçakla ağır yaralanırken, şüpheli S.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYSERİ'de akrabası S.K. tarafından bıçaklanan F.K. ağır yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Bölükbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen S.K. ile F.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.K., S.K. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakalanıp gözaltına alınan olayın şüphelisi S.K., polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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