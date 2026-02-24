Haberler

Kayseri'de aile mezarlığına zarar verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir aile mezarlığı, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar gördü. Olayın ardından jandarma ekipleri inceleme başlatarak şüphelileri aramaya başladı.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde bir aile mezarlığına, kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından zarar verildi.

Olay, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir cenaze sırasında kendi ve ailesine ait mezarlığı kontrol etmek isteyen H.D., mezarlığın taşlarının kırıldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mezarlıkta inceleme yaparken, mezarlığa zarar veren şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı

Mahkemede o anları güçlükle anlattı: Son konuşmamız oldu
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt