Kayseri'de aile mezarlığına zarar verildi

Kayseri'de aile mezarlığına zarar verildi
Güncelleme:
Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir aile mezarlığına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Olay sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde bir aile mezarlığına, kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından zarar verildi.

Olay, İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir cenaze sırasında kendi ve ailesine ait mezarlığı kontrol etmek isteyen H.D., mezarlığın taşlarının kırıldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mezarlıkta inceleme yaparken, mezarlığa zarar veren şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

