Bünyan ve Felahiye ilçelerinde 'Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi' verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ve Felahiye ilçelerinde "Afet Farkındalık ve Yangın Söndürme Eğitimi" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğinde, iki ilçede görev yapan din görevlileri ve belediye personeline teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, afet türleri, yangın ve deprem öncesi ile afetin yaşandığı anda alınması gereken tedbirler, izlenmesi gereken yollar anlatıldı. Yangın söndürme tatbikatı da yapıldı.

Eğitim hakkında değerlendirmelerde bulunan Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, güzel bir eğitim gerçekleştiğini ifade ederek, yapılan kursların vatandaşlara faydalı olacağını belirtti.

Bünyan Belediyesi Genel Koordinatörü Feyza Somtaş Lekesizcan ise belediye olarak eğitime tam katılım sağladıklarını kaydetti.