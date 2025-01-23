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Kayseri'de 7 Yaşındaki Çocuk, Babası Tarafından Tüfekle Yaralandı ve Hayatını Kaybetti

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Kayseri'de, babası tarafından tüfekle vurulan 7 yaşındaki Demir K.'nın cenazesi toprağa verildi. Olayın ardından baba tutuklandı ve ifadesinde kazara vurduğunu öne sürdü.

Kayseri'de babasının silahla yaraladığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 7 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Fetih Sokak'ta 3 gün önce babası Volkan K. tarafından tüfekle vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Demir K'nın cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Erkilet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına, Demir K'nin ailesi ve yakınları katıldı.

Olay

Baba Volkan K'nin silahla yaraladığı oğlu Demir K, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan ve üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Volkan K. emniyetteki ifadesinde, çocuğunu silahını temizlerken kazara vurduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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