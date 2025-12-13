Kayseri'de aranan 50 hükümlü yakalandı

Haberler

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişi, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Operasyonda ağır suçlardan aranan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde, 56 ekip ve 286 personelin katılımıyla arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "kasten öldürme", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "basit yaralama", "tehdit" ve "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 kişi yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
