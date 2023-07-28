Kayseri'de 5 Gündür Haber Alınamayan Tıp Fakültesi Öğrencisi Aranıyor

Kayseri'de 5 gündür haber alınamayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin'i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Polis, AFAD ve ANDA Arama Kurtarma Derneği ekipleri, genç öğrenciyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.