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33 Yıl Hapis Cezalı Firari Kadın Kayseri'de Yakalandı

33 Yıl Hapis Cezalı Firari Kadın Kayseri'de Yakalandı
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KAYSERİ'de 'Hırsızlık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.I. (35) isimli firari kadın, polisin operasyonu ile yakalandı.

KAYSERİ'de 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.I. (35) isimli firari kadın, polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan H.I. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. H.I., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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