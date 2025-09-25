Haberler

Kayseri'de 31 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçundan 31 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O.'yu yakaladı. Hükümlü, gerekli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, 31 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 31 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. (52) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
