Kayseri'de 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.U. isimli firari hükümlü, Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 31 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.U'yu (34) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.