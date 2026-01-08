Haberler

Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ile Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan 20 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G, "hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hırsızlık" suçlarından 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. ile "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl 16 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
500

