Haberler

25 yıllık efsane trafik polisine yeni motosiklet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde 25 yıl boyunca aynı motosikleti kullanan trafik polisine 2026 model motosiklet teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde 25 yıl boyunca aynı motosikleti kullanan trafik polisine 2026 model motosiklet teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Ahmet Turan Oğuz, 2001 yılında sıfır kilometre olarak teslim aldığı motosikletle 25 yıl boyunca görev yaptı.

Görevi süresince yaklaşık 170 bin kilometre yol kat eden Oğuz'un kullandığı motosiklet, çeyrek asırlık süre zarfında orijinal parça ve aksamlarını ilk günkü gibi muhafaza etti.

İl Emniyet Müdürlüğünün envanterine yeni katılan 2026 model motosiklet, Oğuz'a teslim edildi.

Kaynak: AA
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu

Eski CHP'li siyasetçinin damadıydı! Ünlü şarkıcı ikinci kez evlendi

Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenli elebaşını sahte bomba ihbarı da kurtaramadı
Süleymancılar'ın merkezine polis baskını! Adreste arama yapılıyor

Süleymancılar'ın merkezine baskın

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Barış Alper'in neden ıslıklandığı ortaya çıktı

Yok artık Barış! Yaptığını görenler hayret ediyor!
Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşları
Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti

Korkunç kaza! Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti