Haberler

Kayseri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen tören, muhtarların Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ve Anadolu Muhtarlar Dernek Başkanı Levent Karakaya'nın konuşmasıyla gerçekleşti. Törende muhtarlığın köklü geçmişi vurgulandı ve muhtarların demokrasideki önemi dile getirildi.

Kayseri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya yaptı.

Karakaya, konuşmasında muhtarlık kurumunun geçmişinin 190 yıla dayandığını ve milletin en köklü, samimi kurumlarından biri olduğunu dile getirdi.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan muhtarlık müessesesinin halkın temsilini en yakından yansıttığını belirten Karakaya, muhtarlık müessesesinin demokrasinin en sağlam temel taşı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Bando Ekibi dinleti sundu.

Muhtarlar, daha sonra Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Abdullah Öcalan'dan 'umut hakkı' çıkışı: Bagajın kaldırılması lazım

Öcalan'dan 'umut hakkı' tartışmasıyla ilgili gündem olacak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.