Kayseri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Kayseri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya yaptı.

Karakaya, konuşmasında muhtarlık kurumunun geçmişinin 190 yıla dayandığını ve milletin en köklü, samimi kurumlarından biri olduğunu dile getirdi.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan muhtarlık müessesesinin halkın temsilini en yakından yansıttığını belirten Karakaya, muhtarlık müessesesinin demokrasinin en sağlam temel taşı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Bando Ekibi dinleti sundu.

Muhtarlar, daha sonra Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.