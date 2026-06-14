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Kayseri'de 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kayseri'de hakkında 'silahla tehdit' suçundan 17 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.H.H., emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında 17 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "silahla tehdit" suçundan 17 yıl 4 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.H.H'yi (36) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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